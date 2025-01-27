السلطات الإسرائيلية تعلن ترتيبات جديدة بشأن الأسرى وعودة السكان إلى غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستسلم قائمة بأسماء 400 شخص من الذين تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023، وذلك بشكل أسبوعي كل يوم أحد في المرحلة الأولى، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن ترتيبات جديدة للسماح بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة، حيث سيتم السماح بعودة السكان مشيًا على الأقدام عبر طريق "نتساريم" و"شارع الرشيد (طريق البحر)" اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا، كما سيُسمح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد إجراء الفحص الأمني عبر طريق صلاح الدين بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا.