قنصل عام فرنسا بالإسكندرية وفنانون من مصر ولبنان يشهدون احتفالية "عين على لبنان"

شهد الملحق الثقافي لسفارة فرنسا لدى مصر إيريك ليباس، وقنصل عام فرنسا بالإسكندرية لينا بلان، وعدد من فناني مصر ولبنان، مساء الأحد، احتفالية "عين على لبنان"، التي أُقيمت بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية، بحضور حشد كبير من الجمهور والمثقفين.

وافتتح إيريك ليباس ولينا بلان المعرض الفني "رأس بيروت"، الذي قدمه الفنان المصري محمد المصري، بحضور الكاتبة اللبنانية حلا المغني، وضم مجموعة من إبداعاته التي نالت إعجاب الجمهور.

وأُقيمت ندوة بعنوان "عين على لبنان"، تحدثت فيها حلا المغني عن روايتها وأعمالها وما تشهده لبنان ودول العالم العربي من أحداث، مؤكدةً أنها ستقدم عملًا جديدًا ورواية حديثة خلال الفترة المقبلة.

وتطرقت حلا المغني إلى الحديث عن موضوعات وجوانب عدة مرتبطة بالشعوب ومجريات الحياة اليومية والتفاعل مع العالم.

وأبرزت فعالية "عين على لبنان" -التي نظمتها كلٌ من سفارة فرنسا وسفارة لبنان في القاهرة- إبداعات الفنانين اللبنانيين، من خلال برنامج متنوع يتضمن الندوات والعروض الفنية والقراءات الأدبية والأمسيات الموسيقية، والذين قدموا خصيصًا من لبنان لحضور هذه الفعالية.