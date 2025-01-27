خطأ سائق.. تفاصيل إصابة 12 عامل في انقلاب أتوبيس بالصف

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة 12 عامل في انقلاب أتوبيس بمنطقة الصف، وأمرت بالتحفظ على سائق الأتوبيس، وإجراء تحليل مخدرات له لمعرفة إذا كان متعاطي للمخدرات من عدمه، إذ تبين أنه السبب في الحادث بعدما استعملت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بإخطار تلتقه الإدارة العامة لمرور الجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أسفر عن وقوع مصابين بمنطقة الصف.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ومرورية وبصحبتهم سيارات الإسعاف، إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق أتوبيس 28 راكبًا يقل عمال شركة ملابس في طريقهم من العاصمة الإدارية إلى الفيوم، مما أدى إلى سقوط 12 مصابا نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور الأتوبيس المنكوب نهر الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق