التحقيقات تكشف ملابسات إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بمنشأة القناطر

أجرت جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بطريق الصليبة بمحيط مركز منشأة القناطر، وأمرت بالتحفظ على قيادي السيارتين عقب مثولهم للشفاء لمعرفة ملابسات الحادث، وكلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط منطقة الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

بداية الواقعة بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة منشأة القناطر، من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووقوع ضحايا، على طريق الصليبة بدائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع ب٤ سيارات إسعاف لنقل المصابين، وقد أسفر الحادث عن إصابة ٦ أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى المناشي، حيث تتفاوت إصاباتهم بين جروح وكدمات شديدة، بالإضافة إلى حالات أخرى تحتاج إلى مراقبة طبية دقيقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.