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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين من قرية مردا شمال سلفيت

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، خمسة فلسطينيين من قرية مردا شمال سلفيت، بعد اقتحامها للقرية وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت ومداهمة عدد من المنازل.

وذكرت مصادر محلية أن الفلسطينيين المعتقلين هم: إسماعيل سليمان، وسامر عصام سليمان، وحسن محمد سليمان، وعمر أيمن حماد، وفؤاد الخفش.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال تواصل فرض حصار مشدد على القرية، حيث أغلقت مداخلها الرئيسية ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها بمركباتهم، كما تلاحق كل من يحاول التنقل عبر الطرق الفرعية.

وتواجه قرية مردا اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال، تشمل إغلاق المداخل، والاقتحامات، وتفتيش منازل الفلسطينيين والاعتداء عليهم في إطار سياسة قمع ممنهجة تستهدف سكان القرية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي استشهاد 5 فلسطينيين قرية مردا شمال سلفيت فلسطين