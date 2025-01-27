ترامب يتوعد كولومبيا بفرض رسوم جمركية طارئة بنسبة 25% على كل البضائع الواردة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رفض كولومبيا لرحلات ترحيل المهاجرين تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر.

وكتب ترامب، عبر صفحته على منصته "تروث سوشيال"، "تم إبلاغي للتو أنه تم منع رحلتين لإعادة المواطنين إلى كولومبيا من الولايات المتحدة، واللتين كانتا تحملان عددا كبيرا من المجرمين غير القانونيين، وذلك بأمر من الرئيس الاشتراكي الكولومبي جوستافو بيترو، الذي أصبح غير شعبي بين شعبه".

وأضاف ترامب: "إن رفض بيترو لهذه الرحلات قد عرض الأمن القومي والسلامة العامة في الولايات المتحدة للخطر، لذلك وجهت إدارتي إلى اتخاذ الإجراءات الانتقامية العاجلة والحاسمة".

وأوضح أن هذه الإجراءات هي "فرض رسوم جمركية طارئة بنسبة 25% على جميع السلع القادمة إلى الولايات المتحدة، في غضون أسبوع، سترتفع التعريفة إلى 50%".

كما فرض ترامب "حظر سفر وسحب تأشيرات على المسؤولين الحكوميين الكولومبيين، وجميع حلفائهم وأنصارهم، بالإضافة إلى فرض عقوبات تتعلق بالتأشيرات على جميع أعضاء الحزب وأفراد عائلاتهم وأنصار الحكومة الكولومبية".

كما قرر ترامب "تعزيز التفتيشات الجمركية وحماية الحدود المتعلقة بجميع المواطنين الكولومبيين والبضائع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وتم فرض عقوبات مالية عبر وزارة الخزانة، والبنوك، والقطاع المالي بشكل كامل".

وأكد ترامب أن هذه التدابير ليست سوى البداية، وقال" لن نسمح للحكومة الكولومبية بانتهاك التزاماتها القانونية بشأن قبول وإعادة المجرمين الذين تم دفعهم للدخول إلى الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، قد أعلن، في وقت سابق اليوم، منع دخول طائرات عسكرية أمريكية تقل مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات بيترو غداة إعراب الحكومة البرازيلية عن غضبها إزاء طريقة تعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عشرات البرازيليين الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وتم تقييد المهاجرين بينما كانوا في الطائرة، الأمر الذي وصفته البرازيل بأنه "تجاهل صارخ" لحقوقهم الأساسية، ويأتي هذا في وقت أعلن فيه مسؤول أمريكي أن كولومبيا رفضت استقبال طائرتين على متن كل منهما نحو 80 مهاجرا.