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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إسرائيل تنفذ عملية تفجير كبيرة جنوبي لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفذت إسرائيل عملية تفجير كبيرة في كفر كلا، جنوب لبنان، حيث سمع دوي الانفجار في أنحاء المنطقة.

وبحسب التلفزيون اللبناني فإن هذه التطورات جاءت بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأكدت إسرائيل أنها لن تلتزم بالموعد المحدد للانسحاب، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة، وحاول العديد من اللبنانيين العودة إلى منازلهم التي فروا منها بسبب أشهر من الاشتباكات عبر الحدود.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن ما لا يقل عن 22 شخصًا، معظمهم من المدنيين، قتلوا، إضافة إلى إصابة 124 آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة.

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