رئيس روسيا البيضاء: منظومة الدفاع الجوي الروسية "أوريشنك" كافية لضمان أمننا

قال رئيس بيلوروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، الأحد، إن منظومة دفاع صاروخية من طراز "أوريشنك" روسية الصنع، ستكون كافية، لضمان أمن بلاده.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية إلى لوكاشينكو قوله "منظومة أوريشنك واحدة ستكون كافية لنا لضمان أمن بيلوروسيا.. إذا حدث أي شيء استثنائي، وكنا في حاجة إلى (أوريشنك)، فسوف نحصل عليها من روسيا".

وأضاف أن المنظومة الدفاعية الجوية سيتم نشرها في بلاده بمجرد الانتهاء من تصنيعها في روسيا.

وحسب لوكاشينكو، فإن خطط بيلوروسيا، لنشر المنظومة الدفاعية تأتي ردا على النشر المحتمل لصواريخ أمريكية متوسطة المدى في أوروبا.

وقال لوكاشينكو: "إذا تراجعوا عن هذه الخطط، فسوف أبلغ الأخ الأكبر،.. لا يهمنا أين سيتم نشرها، سواء في سمولينسك أو أوشا، المهم لنا ألا يتم نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في أوروبا، لأنه من الممكن تزويدها برؤس حرب نووية".