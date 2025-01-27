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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة يكتسح فالنسيا بسباعية في الدوري الإسباني

فوز برشلونه
فوز برشلونه
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حقق برشلونة فوزًا ساحقًا على فالنسيا بنتيجة (7-1) في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني، حيث قدم الفريق الكتالوني أداءً هجوميًا استثنائيًا.

افتتح فرينكي دي يونج التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 3 بصناعة لامين يامال وأضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 8 بعد تمريرة من أليكس بالدي وسجل رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 14 بصناعة فيرمين لوبيز

 وعاد فيرمين لوبيز ليسجل هدفين متتاليين، الأول في الدقيقة 24 بصناعة باو كوبارسي، والثاني في الدقيقة 45+4  وأحرز هوجو دورو هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 59 بصناعة دييجو لوبيز.

ثم رد برشلونة سريعًا بإضافة هدفين؛ الأول عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 66 بصناعة فيرمين لوبيز، والثاني عن طريق سيزار تاريجا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75.

بهذا الفوز الكبير، يعزز برشلونة موقعه في صدارة الترتيب بأداء هجومي مميز، بينما يواجه فالنسيا صدمة كبيرة بهذه الخسارة الثقيلة.

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