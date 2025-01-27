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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

المحطات النووية تعلن تعيين دفعة جديدة من المهندسين والعلميين والكوادر الوظيفية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، يوم الأحد الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٥، عن تعيين دفعة جديدة من المهندسين والعلميين والكوادر الوظيفية. 

وأدى العاملون الجدد يمين الولاء، تأكيدًا على التزامهم بالعمل الجاد والمساهمة في بناء مستقبل مشرق لهذا القطاع الحيوي، يفي إطار استراتيجيتها لتطوير الكوادر الوطنية وتأهيل الشباب للعمل في قطاع الطاقة النووية، تمهيدًا لمهامهم الجديدة، التحق  العاملون فور تعيينهم بدورة تدريبية متخصصة بمشروع محطة الضبعة النووية، والتي تهدف إلى رفع كفاءتهم الفنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل بكفاءة واحترافية، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

صرّح الدكتور محمد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بأن تعيين هذه الدفعة الجديدة يعكس التزام الهيئة بتنفيذ استراتيجيتها لتطوير الكوادر البشرية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد أساسًا لدعم مشروعات الطاقة النووية في مصر وتعزيز التنمية المستدامة.

أعرب العاملون الجدد عن فخرهم بالانضمام إلى الهيئة واستعدادهم التام للمساهمة في تحقيق أهدافها الطموحة. وأكدوا التزامهم بتطوير مشاريع الطاقة النووية التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.

ويأتي هذا التعيين في إطار التزام الهيئة بدعم الشباب المصري وتوفير فرص عمل متميزة، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متقدمة تُعد الكفاءات للعمل في قطاع الطاقة النووية بما يواكب المعايير العالمية.

تؤكد هيئة المحطات النووية التزامها بدورها الرائد في تحقيق رؤية مصر للطاقة المستدامة، وتحرص على تعزيز التعاون بين الخبرات الوطنية والدولية لضمان مستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي.

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