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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيورنتينا يهزم لاتسيو بثنائية في الدوري الإيطالي

فوز فيورنتينا
فوز فيورنتينا
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حقق فريق فيورنتينا فوزًا مهمًا على لاتسيو بنتيجة (2-1) في مباراة قوية أقيمت ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

افتتح ياسين عدلي التسجيل لفيورنتينا في الدقيقة 11 بعد تمريرة حاسمة من روبن جوسينس وأضاف لوكاس بلتران الهدف الثاني لفيورنتينا في الدقيقة 17، بصناعة من دوملسون كورديرو دوس سانتوس وسجل لاتسيو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90+2 عن طريق أدام ماروسيتش، بعد تمريرة السيد هساي.

بهذا الفوز، يواصل فيورنتينا التقدم في جدول الترتيب، بينما يتعرض لاتسيو لخسارة محبطة على أرضه. مباراة شهدت تنافسًا كبيرًا وندية حتى اللحظات الأخيرة.

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