حزب المؤتمر يعلن رفضه لتصريحات ترامب.. ويستنكر محاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين

أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ عن رفضه القاطع للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، والتي تتعارض مع المواقف الثابتة لمصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية،مؤكدا ان حل القضية الفلسطينية هو أقامه الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد حزب المؤتمر في بيان رسمي،أن هذه التصريحات تتنافى مع الواقع وتخالف المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أننا نرفض تماما تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم.

وشدد حزب المؤتمر، أن مصر ستظل ملتزمة بسياساتها القائمة على احترام السيادة الوطنية للدول، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

ورفض حزب المؤتمر، أي محاولات للتدخل في شؤون مصر الداخلية أو التدخل في مواقفها الثابتة تجاه قضايا المنطقة، مؤكدةً أن الحوار والتفاهم هما السبيل الأمثل لحل أي نزاع.

ودعا حزب المؤتمر إلى ضرورة احترام كافة الأطراف لمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بما يضمن تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، لافتا الي أن مصر ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز علاقاتها مع كافة الدول الصديقة والمساهمة في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

وأعلن حزب المؤتمر عن دعمه الكامل لكافة القرارات التي تتخذها القيادة السياسية المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري.