مفاجأة .. بن شرقي وقع على عقود انتقاله للأهلي "إلكترونيا"

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأمور في النادي الأهلي بالنسبة للمحترف الأجنبي أصبحت شبه محسومة، وتم الحصول على توقيع أشرف بنشرقي (الكترونيا) لإبداء حسن النوايا".

وزاد: "اللاعب حصل على وعد من النادي الأهلي، حال عدم توصله لاتفاق مع الريان القطري سيتم اعتبار توقيعه لاغيًا، ومن الوارد جدًا الإعلان عن الصفقة بشرط فسخ عقده مع ناديه".

وأكد: "اللاعب خفض مطالبه المالية لرغبته في الانتقال للنادي الأهلي، وفي آخر 72 ساعة، بنشرقي كان غاضبا من موقفه في الريان، لأن اللاعب كان مُسجل في القائمة الآسيوية، وبعد إصابة لاعب محلي دخل مكانه، ثم تعاقد الريان مع لاعب اسمه آدم باريرو، وتم استبعاده من القائمة المحلية مجددا".

وأوضح: "اللاعب غضب بشدة، وطلب فسخ عقده مع نادي الريان القطري، ووكيل اللاعب وصل إلى الدوحة بالأمس، للجلوس مع مسئولي الريان لفسخ العقد، وبعدها سينتقل للنادي الأهلي".

وأشار إلى أن اللاعب طلب من مسئولي الأهلي التدخل لفسخ العقد مع الريان، وحدثت بعض الاتصالات الودية عن طريق بعض المسئولين مع النادي القطري، من أجل انهاء التعاقد، وبمجرد فسخ عقد بنشرقي مع ناديه سوف ينتقل للأهلي رسميا.

وأتم: "من المقرر أن يتم فسخ العقد غدًا، ومن ثم الاعلان عن انتقاله للنادي الأهلي".