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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كنيسة "القديسين" بالخصوص تنظم مؤتمرا للشباب بعنوان "فوق connect"

الأنبا نوفير
الأنبا نوفير
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نظمت خدمة الشباب بكنيسة القديسين البابا أثناسيوس الرسولي والأنبا شنوده بمدينة الخصوص والتابعة لإيبارشية شبين القناطر، مؤتمرًا لشباب وشابات الكنيسة الجامعيين والخريجين بعنوان "فوق connect"، في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس بمنطقة الرابية في مدينة الشروق، بحضور  الأنبا نوفير أسقف الإيبارشية. 
تضمن المؤتمر كلمة ألقاها أسقف الايبارشية  عن "أهمية سر الاعتراف والعلاقة بالله والانخراط في الخدمة"، كما أجاب عن تساؤلات الشباب، وأعلن عن لقاء جديد لهم سيُعقد في مارس القادم. 
واشتمل المؤتمر على فقرات ترانيم قدمها كورال "بي منريت" التابع للكنيسة، وفقرات ترفيهية، وتم التقاط الصور التذكارية.

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