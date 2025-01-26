إيبارشية حلوان والمعصرة تنظم لقاء "Check up" لخدام وخادمات الطفولة

نظمت إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس ، لقاءً عامًا لخدام وخادمات مرحلة الطفولة، بعنوان "check up"، وذلك في مسرح كنيسة الشهيد مار جرجس بكوتسيكا التابعة لإيبارشية المعادي، بحضور الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية.

بدأ اليوم الذي حضره حوالي ٣١٥ خادمًا وخادمة وعدد من كهنة الإيبارشية، بصلاة القداس الإلهي، ثم كلمة ألقاها نيافة الأنبا ميخائيل بعنوان "فَالآنَ هَلُمَّ فَأُرْسِلُكَ" (خر ٣: ١٠) ثم عدة محاضرات، واسكتش، وتوزيع هدايا تذكارية، وفي الختام شجع نيافته الخدام على المشاركة في "مبادرة شبابنا بيقرأ".