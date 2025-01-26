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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إيبارشية حلوان والمعصرة تنظم لقاء "Check up" لخدام وخادمات الطفولة

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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نظمت إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس ، لقاءً عامًا لخدام وخادمات مرحلة الطفولة، بعنوان "check up"، وذلك في مسرح كنيسة الشهيد مار جرجس بكوتسيكا التابعة لإيبارشية المعادي، بحضور  الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية.

بدأ اليوم الذي حضره حوالي ٣١٥ خادمًا وخادمة وعدد من كهنة الإيبارشية، بصلاة القداس الإلهي، ثم كلمة ألقاها نيافة الأنبا ميخائيل بعنوان "فَالآنَ هَلُمَّ فَأُرْسِلُكَ" (خر ٣: ١٠) ثم عدة محاضرات، واسكتش، وتوزيع هدايا تذكارية، وفي الختام شجع نيافته الخدام على المشاركة في "مبادرة شبابنا بيقرأ".

إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس check up مسرح كنيسة كنيسة الشهيد مار جرجس بكوتسيكا التابعة لإيبارشية المعادي الأنبا ميخائيل