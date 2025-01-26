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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا دوماديوس: تدشين مذابح وشمامسة جدد بكنيسة "مارجرجس" بالفردوس

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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دشن الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم، مذابح كنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة الفردوس، حيث دشن المذبح الرئيسي على اسم السيدة العذراء والشهيد مارجرجس، والمذبح القبلي على اسم رئيس الملائكة ميخائيل والقديسين مكسيموس ودوماديوس.

كما تم تدشين شرقيات المذابح "البانطوكراتور"، وحامل الأيقونات "الايكونستاز"، وجميع الأيقونات الموجودة بالكنيسة، بالإضافة لتدشين عدد من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

وبدأت عقب انتهاء التدشين صلوات القداس الإلهي، وخلاله رسم نيافة عدد من أبناء الكنيسة شمامسة في رتب ابصالتس(مرتل)، وأغنسطس (قارئ)، وإيبدياكون (مساعد شماس).

شارك في الصلوات كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية والإيبارشيات الأخرى، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم كنيسة الشهيد مارجرجس مدينة الفردوس السيدة العذراء رئيس الملائكة ميخائيل البانطوكراتور الايكونستاز