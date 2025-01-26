حزب الله يدعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية بأن حزب الله دعا جميع اللبنانيين إلى الوقوف صفا واحدا مع أهلهم في الجنوب، مشددا على أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول الراعية للاتفاق، مطالب ‏اليوم بتحمل مسؤولياته أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وإلزامه بالانسحاب الكامل من أراضي لبنان.

وقال حزب الله، في بيان نشرته الوكالة اللبنانية، "منذ العام 2000 وحتى اليوم، المشهد يتكرر، حيث يثبت شعبنا أنه القائد الحقيقي لمسار الانتصار"، مؤكدا أن لا مكان لمحتل في هذه الأرض المباركة، التي رويت كل حبة تراب فيها بدماء الشهداء‎.

وأضاف "إن مشهد العائدين إلى قراهم، حاملين صور الشهداء ورايات المقاومة يجسد أسمى معاني الثبات والصمود والانتصار، ‏ويؤكد أنّ هذا الشعب بإرادته التي لا تقهر وثباته الذي لا يلين يشكل السلاح الأقوى للمقاومة".