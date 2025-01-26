بهدف ليساندرو مارتينيز مانشستر يونايتد يخطف الثلاث نقاط أمام فولهام

حقق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا أمام مضيفه فولهام في الجولة الـ23 من عمر منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "كارفين كوتيدج".

انهى فريق مانشستر يونايتد وفريق فولهام شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، تبادل الفريقان الكرة والاسحواذ خلال شوط المباراة الأول،ولكن مع بعض الخطورة من جانب مهاجمي فولهام رؤول خيمينيز و أليكس إيوبي، وقامو بتهديد مرمى الحارس أونانا، ولكن لم تترجم هذه الخطورة إلى أهداف. وكان شوط المباراة الثاني شوطًا ساخنًا، حيث هدد فريق فولهام مرمى فريق مانشستر يونايتد أكثر من مرة عن طريق مهاجمه أداما تراوري، الذي كان متواجد على مقاعد البدلاء حتى تم الدفع به في الدقيقة الـ53 من عمر اللقاء.

حاول مهاجمو فولهام التسجيل ولكن وقف لهم خط دفاع الاحمر بالمرصاد وجاءت أولى تهديدات مانشستر يونايتد عند طريق تسديدة برونو من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 57 ولكن مرت بجانب القائم. وجاء هدف اليونايتد عن طريق تسديدة رائعة من المدافع الارجنتيني ليساندرو مارتينيز في الدقيقة الـ78، ارتطمت الكرة بلوكيتش لاعب فولهام ثم حاول الحارس لينو التصدي لها ولكن في الأخير سكنت شباك فريق فولهام.

وسجل المهاجم الإيفواري أماد ترتوري هدفًا في القيقة الـ97 ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل. بهذا الفوز أرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 29، ويقفز مانشستر يونايتد إلى المركز الـ12 من ترتيب منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج". بينما يتجمد رصيد فولهام عند المركز الـ10 من ترتيب منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 33 نقطة."