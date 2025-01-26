نكشف تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم بعد مباراة الأهلي وبيراميدز

كشف مصدر داخل النادي الاهلي تفاصيل اصابة ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مشددًا على أنه اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الأهلي وبيراميدز، وغادر المباراة في الشوط الثاني.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة قمة الدوري بين الأهلي وبيراميدز التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية بيراميدز رامي ربيعة بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 18 ومصطفى فتحي من ضربة جزاء في الدقيقة 51، بينما سجل ثنائية الأهلي رامي ربيعة في الدقيقة 52 السلوفيني جراديشار في الدقيقة 53 . وأشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء للاعب أحمد توفيق وجاء طرد “توفيق” بعد العودة لتقنية “الفيديو” التي ظهرت فيها تدخل قوي في وجه كريم الدبيس عند الدقيقة 40.