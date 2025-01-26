وزير الاتصالات: 7.26 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والهند

أناب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمشاركة في الاحتفال الذي نظمته سفارة الهند بالقاهرة بمناسبة عيد جمهورية الهند الـ76، وإلقاء كلمة نيابة عن سيادته، بحضور السيدة سى سوشما، القائمة بأعمال سفير الهند بالقاهرة، وعدد من السفراء والدبلوماسيين وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة.

في كلمته، نقل الدكتور عمرو طلعت تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي للحكومة الهندية والجالية الهندية في مصر بهذه المناسبة، معربًا عن سعادته بالمشاركة للعام الثاني على التوالي. وأكد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند، مشيرًا إلى التشابه بين البلدين كونهما مهدًا لحضارات عريقة تربطهما طرق تجارية قديمة.

علاقات استراتيجية متنامية

استعرض الوزير تطور العلاقات بين مصر والهند، لافتًا إلى النضال المشترك للشعبين من أجل الاستقلال خلال القرن العشرين، والدور البارز لقادة مثل المهاتما غاندي وسعد زغلول في تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي. كما أشار إلى الشراكة الاستراتيجية التي تم تعزيزها عام 2023 برفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تجسدت في زيارات رفيعة المستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وتكريم الأخير بقلادة النيل خلال زيارته لمصر.

التعاون الاقتصادي والتكنولوجي

أكد الدكتور طلعت أن التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ 7.26 مليار دولار، مع وجود أكثر من 50 شركة هندية تعمل في مصر باستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار. كما أشار إلى الشراكة المزدهرة بين البلدين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أسهمت الشركات الهندية في توفير فرص عمل للشباب المصري وتطوير مراكز تعهيد عالمية المستوى.

كما سلط الضوء على تنظيم أول قمة عالمية للبنية التحتية الرقمية بالقاهرة عام 2024 بالتعاون مع الهند، مشيدًا بجهود الأخيرة في قضايا الاتصالات والتحول الرقمي على المستوى الدولي.

التوازن بين التراث والتنمية

أشاد الوزير بموضوع الاحتفالية هذا العام، "التراث والتنمية"، الذي يعكس التوازن الذي تسعى إليه مصر بين الحفاظ على التراث الثقافي وتحقيق التنمية التكنولوجية. وأشار إلى التعاون المصري الهندي في ترميم مسجد "الحاكم بأمر الله"، مؤكدًا أن هذا التناغم يبرز عمق الروابط الثقافية والتاريخية بين البلدين.

كلمة سفارة الهند

من جانبها، أكدت السيدة سى سوشما، القائمة بأعمال سفير الهند بالقاهرة، على العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرة إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها السنوات الماضية في مجالات التعاون المختلفة، خاصة في مجال التحول الرقمي.