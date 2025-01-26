تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي مع أحمد رضا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل صفقة التعاقد مع أحمد رضا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، والتي تم الإعلان عنها قبل قليل، ليكون ثالث صفقات المارد الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر، إن محمود الخطيب تواجد اليوم في مقر شركة بتروجت بالتجمع الخامس، وعقد جلسة مع المهندس وليد لطفي رئيس الشركة، وأنهى الاتفاق على ضم اللاعب مقابل ٢٥ مليون جنيه، بالإضافة إلى لاعبين على سبيل الإعارة.

وأعلن النادي الأهلي رسميًا، عن تعاقده مع أحمد رضا لاعب وسط فريق بتروجت، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وكتب الحساب الرسمي لقناة النادي الاهلي عبر منصة التواصل الاجتماعي اكس يقول: “الصفقة الثالثة للنادي الأهلي.. أحمد رضا أهلاوي”.

ويعتبر احمد رضا هو ثالث صفقات النادي الاهلي الشتوية، بعد التعاقد مع مصطفى العش قادمًا من فريق زد، والسلوفاكي ناييتس جراديشار.