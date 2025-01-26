تعرف على سبب تحويل مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز إلى التحقيق

تقرر تحويل مراقب مباراة الاهلي وبيراميدز إلى التحقيق بواسطة رابطة الأندية المصرية المحترفة، بسبب افتعاله ازمة مع الصحفيين عقب نهاية اللقاء، وبالتحديد في المؤتمر الصحفي، ورفض توجيه اي اسئلة تخص التحكيم لكلا المديرين الفنيين وهو ما اعترض عليه الصحفيون وقرروا مغادرة المؤتمر الصحفي.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة قمة الدوري بين الأهلي وبيراميدز التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية بيراميدز رامي ربيعة بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 18 ومصطفى فتحي من ضربة جزاء في الدقيقة 51، بينما سجل ثنائية الأهلي رامي ربيعةفي الدقيقة 52 السلوفيني جراديشار في الدقيقة 53 .

وأشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء للاعب أحمد توفيق وجاء طرد “توفيق” بعد العودة لتقنية “الفيديو” التي ظهرت فيها تدخل قوي في وجه كريم الدبيس عند الدقيقة 40.