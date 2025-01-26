حسين الشحات رجل مباراة الأهلي وبيراميدز

توج حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بجائزة رجل مباراة فريقه التي أقيمت اليوم أمام بيراميدز على ملعب استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة قمة الدوري بين الأهلي وبيراميدز التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية بيراميدز رامي ربيعة بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 18 ومصطفى فتحي من ضربة جزاء في الدقيقة 51، بينما سجل ثنائية الأهلي رامي ربيعةفي الدقيقة 52 السلوفيني جراديشار في الدقيقة 53 .

وأشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء للاعب أحمد توفيق وجاء طرد “توفيق” بعد العودة لتقنية “الفيديو” التي ظهرت فيها تدخل قوي في وجه كريم الدبيس عند الدقيقة 40.