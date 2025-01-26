ads
الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نجل الحكم محمود عاشور يوجه إهانات لمسؤولي بيراميدز ويثير أزمة في غرفة "الفار"

الحكم محمود عاشور
الحكم محمود عاشور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ضرب الحكم محمود عاشور، حكم الفار في مباراة الأهلي وبيراميدز، بقرارات لجنة الحكام عرض الحائط واصطحب نجله معه إلى غرفة الحكام.

وكشفت مصادر لـ"البوابة نيوز" أن نجل الحكم اشتبك مع أمن الشركة الأفريقية المسئولة عن تأمين الملعب، وهي شاهدة على ما حدث، ووجه إهانات للأمن.

ووجه الحكم ونجله كذلك إهانات لأحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز، بعد اللقاء أمام الحكام وأمام أعين الأمن.

ووصل ابن عاشور إلى استاد القاهرة من أجل التقاط صور مع لاعبي الأهلي، وأمن الشركة الأفريقية منعه من الدخول، واشتبك مع الجميع بعد اللقاء.

محمود عاشور حكم الفيديو في مباراة الأهلي وبيراميدز نجل محمود عاشور