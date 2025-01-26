باحثة: إسرائيل تستغل أربيل يهود للمماطلة رغم موافقتها على الهدنة

أكدت الدكتورة أماني القرم، الكاتبة والباحثة السياسية، أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار في غزة تحت الضغط، لكنها تستغل قضية الأسيرة أربيل يهود كذريعة للمماطلة، موضحةً أن القيادة الإسرائيلية اعتبرت ما جرى أثناء تسليم المحتجزات الإسرائيليات الأربع استفزازًا كبيرًا، وأصيبوا بالذهول بسبب ما وصفوه بخرق الاتفاق من قبل حركة حماس، لعدم تسليمها أربيل يهود التي يزعمون أنها مدنية.

وأشارت القرم، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن حركة حماس أكدت أن أربيل يهود ليست لديها بل تحتجزها حركة الجهاد الإسلام، كما أوضحت حماس أنها قدمت أدلة تثبت أن الأسيرة ما زالت على قيد الحياة، وتعهدت بإطلاق سراحها يوم السبت المقبل.

وأضافت القرم أن الشعب الفلسطيني ينتظر بفارغ الصبر العودة إلى شمال غزة ومدينة غزة، في محاولة للبحث عما تبقى من ممتلكاتهم وحياتهم التي دمرتها الحرب، لكنها شددت على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى المماطلة ولا تُظهر جدية في إنهاء الحرب.

‏https://www.youtube.com/watch?v=1hvSf-fSqLE