ads
الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رابطة الأندية تستدعي مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز للتحقيق معه

رابطة الاندية
رابطة الاندية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت رابطة الأندية المحترفة استدعاء مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز  للتحقيق معه غدا فيما نسب إليه من الأحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من  مسابقة دوري نايل .

 وأكدت الرابطة احترامها للمنظومة الإعلامية والصحفيين وتقدر المجهود الذي يقومون به في تغطية المباريات وعليه قد قامت الرابطة باستدعاء مراقب المباراة.

وكان قد انسحب الصحفيون من المؤتمر الصحفي لمباراة الاهلي وبيراميدز اعتراضا على طلب مراقب المباراة الذى طالب بعدم تقديم الصحفيين أسئلة عن الحالات التحكيمية خلال مباراة اليوم.

واعترض المراقب على رغبة الصحفيين في توجيه أية أسئلة عن الحالات التحكيمية التي حدثت في المباراة.

أصدرت رابطة الأندية المصرية مراقب المباراة