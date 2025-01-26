رابطة الأندية تستدعي مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز للتحقيق معه

قررت رابطة الأندية المحترفة استدعاء مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز للتحقيق معه غدا فيما نسب إليه من الأحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل .

وأكدت الرابطة احترامها للمنظومة الإعلامية والصحفيين وتقدر المجهود الذي يقومون به في تغطية المباريات وعليه قد قامت الرابطة باستدعاء مراقب المباراة.

وكان قد انسحب الصحفيون من المؤتمر الصحفي لمباراة الاهلي وبيراميدز اعتراضا على طلب مراقب المباراة الذى طالب بعدم تقديم الصحفيين أسئلة عن الحالات التحكيمية خلال مباراة اليوم.

واعترض المراقب على رغبة الصحفيين في توجيه أية أسئلة عن الحالات التحكيمية التي حدثت في المباراة.