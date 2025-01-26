حريق يلتهم مزارع نخيل في الوادي الجديد

نشب حريق هائل في مزارع نخيل وفاكهة بقرية العوينة في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، والتهمت النيران عددا كبيرا من أشجار النخيل والزراعات.

كانت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق هائل في مزارع النخيل في قرية العوينة بمركز الداخلة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وجرى الدفع بسيارات المياه التابعة للوحدات المحلية وعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحريق، وجار السيطرة ومحاصرته قبل أن تمتد السنة اللهب إلى المناطق المجاورة له.

جاري تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، كما قررت محافظة الوادي الجديد الدفع بتعزيزات تشمل معدات وسيارات مياه للسيطرة على النيران.

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