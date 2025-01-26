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الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حريق يلتهم مزارع نخيل في الوادي الجديد

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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نشب حريق هائل في مزارع نخيل وفاكهة بقرية العوينة في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، والتهمت النيران عددا كبيرا من أشجار النخيل والزراعات.

كانت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق هائل في مزارع النخيل في قرية العوينة بمركز الداخلة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وجرى الدفع بسيارات المياه التابعة للوحدات المحلية وعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحريق، وجار السيطرة ومحاصرته قبل أن تمتد السنة اللهب إلى المناطق المجاورة له.

جاري تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، كما قررت محافظة الوادي الجديد الدفع بتعزيزات تشمل معدات وسيارات مياه للسيطرة على النيران.

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جانب من الحريق
جانب من الحريق
حريق مزرعة إطفاء مركز الداخلة