عمر أرابيسك

عبد اللطيف وهبه

أكثر من ثلاثين عامًا قضاها الفنان المصور عمر أنس متنقلًا بين المؤسسات الصحفية المحدودة فى عددها وتوجهاتها الصحفية آنذاك فى مجلة «الإذاعة والتليفزيون»، وفى «صوت العرب»، إلا أن فترة عمله فى جريدة «الأهالي»، دون غيرها من المؤسسات كانت هي الوحيدة التى أثرت فيه وأثر فيها فارتبط اسمه بها.

بين تصوير لقطات التحقيقات الصحفية والأخبار والحوادث والبرلمان والعشوائيات ومشاكلها والمقابر وما يقطنها من سكان، كان الراحل الفنان عمر أنس يمسك بكاميرته كما لو كانت أرابيسك يبدع فى التجسيد والتشكيل.

ويكفىً أنه التقط صورة فى إحدى المناطق العشوائية لسكان يقومون بمصافحة بعضهم البعض من البلكونة فى مبانٍ لا يكاد عرض الشارع يزيد علي متر فحظيت باهتمام جميع المنظمات العالمية الصحفية وحصل بموجبها على جائزه التصوير الصحفى على ما أذكر من اليابان.

لقد كان عمر أنس من أوائل من قاموا بعمل تحقيق صحفى وبدون كلمة ولكن من خلال صوره التى كانت أشبه بالأفلام التسجيلية: مقدمة عبارة عن صور وأحداث من خلال تصوير فوتوغرافى وتسلسل للأحداث حتى اكتسب شهرة واسعة.

صوره فى البرلمان كانت مثار قلق النواب الذين لا يجرؤون على النوم طالما أن عدسة عمر أنس بينهم، ويكفى أنها كانت تسبب لهم مشاكل كبيرة خاصةً فى توقيتات الموافقة على مشروعات القوانين.

كان عمر يلتقط تلك الصور الكاشفة لنواب البرلمان، ليتلقى الأستاذ خالد محى الدين ولطفى واكد مكالمات الشكاوى منهم. كما كانت أعمال التصوير التى قام بها عمر أنس محل ردود من جانب الوزارات والهيئات الحكومية.

رحل عمر أنس لكن تبقى أعماله الأرابيسك ما دامت الصحافة موجودة.

وداعًا عمر أنس.

عدسة: عمر أنس.