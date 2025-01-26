استعراضات فنية وغنائية في مهرجان صيف بلدنا في دمياط الجديدة

انطلقت اليوم الأحد فعاليات البرنامج الفنى و الثقافى "إجازة سعيدة فى دمياط الجديدة" بالمسرح الرومانى بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة.

شهد دمياط الجديدة إنطلاق فعاليات البرنامج الفنى والثقافى "إجازة سعيدة فى دمياط الجديدة "بالمسرح الرومانى بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة برئاسة المهندس أشرف فتحى،وبحضور المهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز "أمين سر مجلس الأمناء"، وأعضاءمجلس الأمناء، ومديري الإدارات المعنية بالجهاز.

أوضح رئيس مجلس الأمناء،أن العروض إنطلقت في تمام الثامنة مساء بالمسرح الروماني بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، تضمنت عرضا لفرقة الشرقية للفنون الشعبية.

أضاف رئيس مجلس الأمناء، أن هذه العروض مستمرة لمدة إسبوعين حتى نهاية إجازة نصف العام الدراسي، تتضمن ليالى فنية لباقة من أشهر الفرق الفنية والشعبية من مختلف محافظات الجمهوريةعلى المسرح الرومانى بالحديقةالمركزية، وماراثون للجرى، وسباق للدراجات، وكذا البرنامج الإذاعى "الغلط فين"،من أجل الوصول بالفن الراقي وتقديم وجبة ثقافية متكاملة لسكان مدينة دمياط الجديدة وزائريها رواد الحديقة المركزية بالمدينة،بالإضافة إلي مهرجان "باب رزق " لفنون ومهارات الطبخ، ودورة كرة قدم خماسية بين شباب المدينة.

من جهته أعرب الدكتور أسامةحفيلة، عن إمتنانه وتقديره لرئيس الجهاز وفريق العمل المعاون بالجهاز، على المجهود المبذول من أجل الرقى بمدينة دمياط الجديدة، والتعاون والدعم المثمر والبناء،لظهور الفاعليات بالشكل اللائق والمتميز،والدعم المستمر من جمعية المستثمرين بالمدينة.

مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه الفاعليات تُساهم فى توضيح أهمية الدور المجتمعى الذى يقدمه مجلس أمناء المدينة ، وتهدف إلى تحقيق التواصل المباشر مع جميع أبناء المدينة.