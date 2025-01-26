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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد صبحي والدكتور علي جمعة في ندوة "الفتوى والدراما" بمعرض الكتاب غدا

محمد صبحي
محمد صبحي
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يشارك الفنان محمد صبحي وفضيلة الدكتور علي جمعة في ندوة " الفتوي والدراما " بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، وتقام الندوة غدا الاثنين 27 يناير الساعة الرابعة مساء بجناح دار الافتاء المصرية بمعرض الكتاب بقاعة( 4).

 

تتناول الندوة العلاقة بين الفتوى والدراما من حيث التناول والمعالجة، وكذلك إلقاء الضوء على أبرز القضايا الاجتماعية والأخلاقية التي عرضتها الدراما وتلاقت مع الفتاوى وستكون محاورها على النحو التالي: الفتوى والدراما .. علاقة تكامل أم تنافر ، القضايا الاجتماعية والأخلاقية في ميزان الدراما، صورة رجل الدين والخطاب الإفتائي في الدراما .. الإيجابيات والسلبيات، الفتوى في الدراما .. مقترحات وتوصيات.

محمد صبحي الدكتور على جمعة معرض القاهرة الدولي للكتاب