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الأحد 26 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يخيم على الشوط الأول لمباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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 انهى فريق مانشستر يونايتد وفريق فولهام شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، المباراة التي تجمع بينهم على ملعب "كارفين كوتيدج"،في الجولة الـ23 من عمر منافسات الدوري الانجليزي الممتاز. تبادل الفريقان الكرة والاسحواذ خلال شوط المباراة الأول،ولكن مع بعض الخطورة من جانب مهاجمي فولهام رؤول خيمينيز و أليكس إيوبي، وقامو بتهديد مرمى الحارس أونانا، ولكن لم تترجم هذه الخطورة إلى أهداف. 

ويسعى رفاق برونو فيرناديز لتصحيح وضعهم وحصد الثلاث نقاط ، ويقع مانشستر يونايتد في المركز الـ13 من ترتيب جدول المنافسة برصيد 26 نقطة. بينما يأتي فولهام في المركز الـ10 من ترتيب جدول الدوري برصيد 33 نقطة.

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