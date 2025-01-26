محافظ دمياط يلتقي رئيس مجلس سيدات الأعمال

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مساء اليوم، مع الدكتورة ريم صيام رئيس مجلس سيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية بعدد من محافظات الجمهورية، " الشرقية ، البحيرة ، بورسعيد، البحر الأحمر ، السويس ، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الأقصر ،سوهاج وقنا " ،حيث انعقد اللقاء بحضور محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط و الدكتورة نيفين الأسمر رئيس المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بدمياط.

وقد جاء اللقاء تزامنًا مع الإعلان عن تدشين المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بدمياط فى فاعلية ستقام غدًا الاثنين بمقر الغرفة بمدينة دمياط ، حيث استهل " المحافظ " اللقاء بالترحيب بضيوف محافظة دمياط ، وتوجه بالتهنئة إلى رئيس المجلس وعضواته ، على تشكيله ، معربًا عن خالص امنياته لهن بدوام التوفيق والسداد، وأكد دعم المحافظة الكامل للغرفة وأعمالها ومبادراتها.

كما أكد " محافظ دمياط " أن تشكيل المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال يعكس إهتمام كافة أجهزة الدولة بملف تمكين ودعم المرأة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث لفت إلى أن هناك إيمان شديد بقدرات المرأة و دورها كشريك أساسى فى عملية البناء والتنمية و أشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أن المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال بدمياط الذى تم انشاؤه وفقًا لقرار الاتحاد العام للغرف التجارية بتشكيل مجالس اقتصادية بفروع الغرف، سيلعب دور رائد لمساعدة السيدات فى إقامة مشروعاهن وأعمالهن والتيسير عليهن كافة الإجراءات وخلق قنوات للتواصل لها على المستويين المحلى والدولى ، وأيضًا تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والإبداع لدى السيدات وتطوير مهاراتهن من خلال تنفيذ عدد من البرامج الداعمة لذلك وإنشاء حاضنات للأعمال وخاصة الابتكارية منها علاوة على خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهن .

وأكد " محافظ دمياط " على أهمية دعم المجلس للسيدات صاحبات المشروعات الصغيرة و مساعدتهن على تطويرها و تسويق منتجاتهن، وذلك لتعزيز التعاون مع المحافظة بهذا الملف والذى توليه اهتمام بالغ من خلال الأنشطة والمبادرات التى ترعاها المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج.

هذا وقد ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " مع رئيس المجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال بالاتحاد العام ، ورؤساء الغرف آليات تعزيز التعاون المشترك لدعم ملفات العمل وتحقيق أهداف التنمية ، حيث أكد " محافظ دمياط " أن المحافظة تتمتع بمقومات سياحية فريدة وفرص استثمارية متنوعة وتتميز بصناعات الأثاث والحلويات والأجبان ، و تحظى بمساحات مائية شاسعة لوجود نهر النيل و البحر المتوسط و بحيرة المنزلة " الأمر الذى جعلها تمتلك ثلثى اسطول الصيد المصرى ، لافتا إلى أن المحافظة تعمل على إدراج صناعة تعبئة وتغليف الأسماك للاستفادة من هذا المورد الضخم ، علاوة على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية السياحية والاقتصادية والاستثمارية