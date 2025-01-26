غياب «جولى» و«واشنطن».. مفاجآت ترشيحات جوائز الأوسكار 2025

كشفت الأكاديمية عن قائمتها الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار الخميس الماضي، حيث تصدر فيلم «Emilia Pérez» القائمة بـ 13 ترشيحًا، يليه فيلما «The Brutalist» و«Wicked» بـ10 ترشيحات لكل منهما.

وفي حين يمكن أن تساعد ترشيحات النقابة وجوائز اختيار النقاد في تقديم توقعات شاملة لترشيحات الأوسكار، إلا أن هناك دائمًا بعض المفاجآت غير المتوقعة. فقد غابت أسماء كبيرة مثل أنجلينا جولي ودينزل واشنطن عن ترشيحات التمثيل هذا العام.

حصلت النجمة أنجلينا جولي، على بعض أفضل التقييمات في مسيرتها المهنية من مهرجان فينيسيا السينمائي لتجسيدها شخصية أيقونة الأوبرا ماريا كالاس.

وسبق للمخرج بابلو لارين أن قدم ترشيحات أوسكار لاثنين من نجومه الذين لعبوا دور شخصيات تاريخية - ناتالي بورتمان عن «Jackie» في عام 2017 وكريستين ستيوارت عن «Spencer» في عام 2022. لكن جولي لم تحصل على ترشيح في هذه الفئة شديدة التنافسية.

فازت نجمة فيلم «Babygirl» نيكول كيدمان، بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا السينمائي، ثم فازت بنفس الجائزة من المجلس الوطني للمراجعة.

ولكن بعد فشلها في الحصول على ترشيح نقابة ممثلي الشاشة وجوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون «بافتا»، فقدت «كيدمان»، في دور المديرة التنفيذية لشركة تكنولوجية كئيبة تبدأ علاقة غرامية مع متدربة شابة، الكثير من الزخم الذي جعلها غير مؤهلة لجائزة الأوسكار.

لم يواجه فيلم «Emilia Pérez» أي مشكلة في تأمين مكانته كمرشح رئيسي للجوائز بعدد مذهل من الترشيحات، لكن جوميز، الاسم الأبرز في الفيلم الموسيقي الجريء لجاك أوديار، انتهى بها الأمر إلى عدم الحصول على جائزة أفضل ممثلة مساعدة.

لا شك أن الأكاديمية يمكن أن ترحب بنجوم البوب ​​الذين يشاركون في أفلام مرموقة، كما يتضح من ترشيح أريانا جراندي لجائزة «Wicked» أن إخفاق «جوميز» هو إخفاق واضح لفيلم كان محبوبًا من قبل الأكاديمية.

وقد نال نجم فيلم «Succession» مراجعات إيجابية عن فيلم «The Apprentice»، وهو الفيلم الذي تدور أحداثه حول دونالد ترامب، والذي أشعل شرارته أداء جيريمي سترونج لشخصية روي كوهن الشرسة.

وحتى مع عودة ترامب إلى منصبه واستمرار خطابات موسم الجوائز في التخفيف من حدة السياسة حتى الآن، نجح أداء سترونج في جذب الدعم الكافي لوضعه في سباق أفضل ممثل مساعد.

لم يحصل فيلم ريدلي سكوت «Gladiator II» الذي جاء بعد عقود من فوزه بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم إلا على ترشيح لتصميم الأزياء.

وبحلول فصل الخريف، كان يُنظر إلى الفيلم الضخم الذي أنتجته شركة باراماونت باعتباره قوة هائلة محتملة في الفوز بالجوائز، حيث توقع البعض أن يكون «سكوت» منافسًا على جائزة أفضل مخرج.

وعلى الرغم من نجاحه في دور العرض والدعاية القوية لدينزل واشنطن، إلا أن تكملة السلسلة لم تجد دعمًا من الأكاديمية.

على الرغم من أن مخرج فيلم «Dune» لم يحصل على ترشيح لجائزة الإخراج عن أول فيلم له في سلسلة أفلام الخيال العلمي، إلا أن دينيس فيلنوف كان يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره المرشح الأوفر حظًا للحصول على الجائزة بعد عرض فيلم «Dune: Part II» لأول مرة منذ ما يقرب من عام، ليظل أحد أفضل الأفلام التي نالت مراجعات إيجابية وأكثرها تجارية في عام 2024 حتى نهاية العام. للأسف، تم تجاهل «فيلنوف» مرة أخرى.

وعلى الرغم من المنافسة مع أسماء صديقة للأكاديمية مثل نيكول كيدمان وكيت وينسلت، تمكنت نجمة فيلم «I"m Still Here» من اختراق سباق الجوائز والحصول على ترشيح للتمثيل.

وبعد فوزها المفاجئ بجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، ازداد زخم «توريس» منذ ذلك الحين، ومع انخراط الناخبين في الأكاديمية في الدراما البرازيلية، انتشرت موجة من الدعم من المعجبين الصريحين على وسائل التواصل الاجتماعي.

والآن، أصبح فيلم المخرج والتر سالاس، أحد الأفلام القليلة باللغة الأجنبية التي حصلت على ترشيح فوق الخط في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقد حصل الفيلم الذي أخرجه المخرج «All Quiet on the Western Front» على ثمانية ترشيحات، بما في ذلك أفضل فيلم. وكان بيرجر من أبرز المرشحين لجائزة أفضل مخرج، لكنه لم ينجح في الوصول إلى القائمة النهائية. ومع ذلك، فإن الرفض ليس مؤشرًا على فرص الفيلم في الفوز بجائزة أفضل فيلم.

خاض دانيال كريج حملة قوية لتجسيده دوره الضعيف في فيلم لوكا جواداجنينو المقتبس عن عمل ويليام إس بوروز «Queer»، وقد تم الاحتفال بتجسيد الممثل لشخصية ويليام لي بفوزه بجائزة أفضل ممثل من المجلس الوطني للمراجعة وترشيحه لجائزة جولدن جلوب، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على الزخم اللازم للحصول على ترشيح لجائزة الأوسكار.

وكان لفيلم «Sing Sing» دورة حملة طويلة، نظرًا لتاريخ إصداره في يوليو 2024 وإيرادات شباك التذاكر المتواضعة، ومع ذلك، تمكن الفيلم المشهود له من إحداث موجات كبيرة خلال ترشيحات الأوسكار، حيث حصل على ثلاثة ترشيحات.

ومع ذلك، تم تجاهل كلارنس ماكلين، المفضل كممثل مساعد من خلال لعبه دور نفسه، على الرغم من الحملة القوية. ومع ذلك، فقد حصل على ترشيح لجائزة سيناريو مقتبس عن الفيلم، والذي شارك في كتابته.

كما تم ترشيح كولمان دومينجو لجائزة الممثل الرئيسي، وحصلت أغنية «Like a Bird» في الفيلم على جائزة أفضل أغنية أصلية.

كانت الموسيقى التصويرية القوية التي ألفها ترينت ريزنور وأتيكوس روس لفيلم «Challengers» ناجحة للغاية بين الجماهير، وكانت إضافة أساسية لقوائم تشغيل الأغاني في الصالات الرياضية في كل مكان.

ولكن على الرغم من الجوائز العديدة التي حصلت عليها الأكاديمية في الماضي ــ بما في ذلك الفوز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية عن فيلم «Soul» مع جون باتيست وفيلم «The Social Network»، إلا أن موسيقى فيلم «Challengers» لم تتمكن من الحصول على ترشيح.