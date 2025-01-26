وزير الأوقاف السابق: رحلة الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد معا

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، الشعب المصري بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، مشيرا إلى أنه مع الاحتفال بهذه المناسبة العطرة تهل علينا نسائم شهر شعبان، والذي كان يكثر فيه الرسول –صل الله عليه وسلم- الصيام.

وقال جمعة، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إن جمهور العلماء أكدوا أن رحلة الإسراء والمعراج للرسول –صل الله عليه وسلم- كانت بالروح والجسد يقظة، وهذا هو الإعجاز.

وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن التشكيك في الإسراء هو تشكيك في ثوابت الدين، مستدلا بأن هناك سورة في القرآن في القرآن باسم الإسراء، موضحا أن الإسراء والمعراج معجزة نبوية، والمعجزة هى أمر خارق.