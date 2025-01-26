لجنة المشاركة السياسية بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الأول بعد اعادة تشكيلها ، برئاسة النائبة رشا مهدى عضوة المجلس ومقررة اللجنة وبمشاركة عدد من عضواتها و أعضائها وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وبدأت النائبة رشا مهدى الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير الى النائبة سناء السعيد وعضوات وأعضاء اللجنة خلال التشكيل السابق على جهودهم الحثيثة خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أهمية استكمال العمل والبناء على الجهود السابقة للجنة.

وناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة ،حيث أكدت النائبة رشا مهدى ضرورة التعاون والتواصل الفعال مع فروع المجلس بالمحافظات ، واستكمال الدور التوعوي للجنة والتأكيد على أن التمكين السياسي لاينفصل عن التمكين الاقتصادي .

كما تتضمن خطة عمل اللجنة مقترح تنظيم ندوات توعوية للمصريات فى الخارج لنشر الوعى بأهمية دورهن السياسي ، الى جانب ندوات توعية داخل الجامعات والمدارس الفنية لتوعية الطلاب بدورهم السياسي وتحفيزهم على المشاركة.