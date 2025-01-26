صدور رواية "يمكننا البدء مرة أخرى" للكاتبة منار عصام

صدر حديثًا عن دار كتاب، رواية "يمكننا البدء مرة أخرى"، للكاتبة منار عصام، وتُشارك الرواية ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وجاء على الغلاف الخلفي للرواية: "كتابك قهوتك، هدوء استمتع بما تقرأ، مجموعة من المشاعر الداخلية المتمثل في أحداث حياتنا وغالبًا ما تتحكم فيها فهل يكون لنا رأي وتغيير لما يحدث وبناء قوة فكرية لذاتنا. وإخراج كل ما هو مذهل لينا أم نستسلم لما يحدث من صدمات وخبطات الواقع؟

غلاف الرواية

هذا وتحل دولة سلطنة عمان ضيف شرف على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، وتشارك ببرنامج ثقافي متنوع يعكس التاريخ الثقافي والفكري للسلطنة، ويسلط الضوء على العديد من الجوانب التاريخية والتراثية والفكرية بها.

وتشهد الدورة الحالية نقلة نوعية تستحق التقدير، سواء من حيث التنظيم أو المُشاركة الدولية والمحلية، وتقام الدورة الحالية للمعرض على مساحة 55 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 6 صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1345 دار نشر، من 80 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 6150 عارضًا هذا العام، يعرضون تنوعًا ثريًا من الإصدارات الأدبية والفكرية.

ويضم البرنامج الثقافي للمعرض ما يقرب من الـ600 فعالية متنوعة تشمل ندوات أدبية وحوارات فكرية وعروضًا فنية، بمشاركة نخبة من المفكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

هذا ويُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، وفي عام 2006 أُعتبر ثاني أكبر معرض بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب. زار المعرض في دورته السايقة الـ55 4،785،539 زائر.

انطلق المعرض لأول مرة في عام 1969، حينما كانت القاهرة تحتفل بعيدها الألفي، فقرر وزير الثقافة آنذاك ثروت عكاشة الاحتفال بالعيد ثقافيًا، فعهد إلى الكاتبة والباحثة الراحلة سهير القلماوي بالإشراف على إقامة أول معرض للكتاب في مصر.