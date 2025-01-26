“طوفان الأقصى”.. كتاب جديد يناقش تغيّر قواعد اللعبة في ندوة بنقابة الصحفيين

تستضيف اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب “طوفان الأقصى.. مَنْ غيّر قواعد اللعبة؟” للإعلامي والكاتب الصحفي حسين عبد الغني، وذلك يوم السبت 1 فبراير في تمام الخامسة مساءً بقاعة أمين الرافعي بالدور الثالث.

وتشهد الندوة مشاركة نخبة من المتخصصين، منهم الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور نبيل عبد الفتاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، والكاتب الصحفي محمد خيال، مدير تحرير جريدة “الشروق” والمتخصص في الملف الفلسطيني. يدير اللقاء الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين.