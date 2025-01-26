طارق فهمي: تصريحات ترامب عبثية ومصر أحبطت كافة مخططات تصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الشأن الفلسطيني تأتي بشئ من العبثية، وتأتي بعد دعوة من أمريكا بالتزامها بوقف الحرب في ظل أنه تم اليوم رفع الحظر عن تزويد إسرائيل بالسلاح، موضحًا أن الرئيس الأمريكي بعد طرح صفقة القرن لم يتعامل معه أحد وفشلت هذه الصفقة، ولمصر كان دور كبير والفضل الأول في إفشال الصفقة والمخطط بذلك الوقت.

وأوضح "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة المصرية نجحت في إحباط كافة المخططات لتصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية تعادي العالم بهذه التصريحات من ترامب، ومصر تلعب دور كبير في ملفات الإقليم وفي ملف غزة ولا يجب أن تدخل الإدارة الأمريكية في مناكفات مع الدولة المصرية.

وأشار إلى أن هناك العديد من المخططات الإسرائيلية والأمريكية التي دائمًا ما تفشلها الدولة المصرية، موضحًا أن الإدارة الأمريكية تدرك جيدًا قيمة مصر وليس من مصلحتها الدخول في توتر مع الإدارة المصرية، مؤكدا أن موقف مصر واضح وشامخ ونموذجي ولا تريد مصر الدخول في مرحلة توتر مع الإدارة الأمريكية في بداية عهد ترامب، ومشروعات تهجير الفلسطينيين هي خطوات عبثية، متابعًا: "أننا أمام هواة يديروا الصراع العربي الإسرائيلي، إذا خرج الفلسطينيين من أرضهم لن يعودوا".