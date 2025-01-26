حماة الوطن يرفض تهجير أهالي قطاع غزة

يعلن حزب حماة الوطن، دعمه الكامل لجهود القيادة السياسية المصرية في مساندة القضية الفلسطينية، ويعلن رفضه أي محاولة لتهجير أهالي قطاع غزة.

ويؤكد الحزب، أن أي مساعي لتقويض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية غير مقبولة على كافة المستويات.

ويشدد حماة الوطن، على موقفه الرافض تماما لمحاولات تهجير أهالي غزة إلى خارج القطاع، لاسيما وأن هذا الأمر يمثل نهاية حتمية للقضية الفلسطينية.

ويعلن الحزب تمسكه بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأن أي محاولة لتصفية القضية يمثل تهديدا للأمن القومي في المنطقة بالكامل.