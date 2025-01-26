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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بهدف كريستيانو رونالدو.. النصر يسحق الفتح

رونالدو
رونالدو
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حقق فريق النصر فوزًا هامًا على نظيره الفتح بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الـ17 من عمر منافسة الدوري السعودي "روشن" على ملعب الأول بارك. 

أنهى فريق النصر بقيادة كريستيانو رونالدو المباراة بنتيجة 3-1 بعدما فرض سيطرته على المباراة طولًا وعرضًا وأخذ الاستحوتذ من الدقيقة الأولى في المباراة.

 أفتتح التسجيل للنصر مروان سعدان قلب دفاع الفتح في الدقيقة41 عن طريق تسجيله هدفًا ذاتيًا في مرمى فريقه. وأضاف محمد سيماكان وسجل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 57 . 

وسجل مراد باتنا هدف الفتح الوحيد في الدقيقة 72.

 وأختتم كريستيانو رونالدو أهداف اللقاء وسجل الهدف الثالث للنصر، ليصعد بهم الي  المركز الثالث من ترايب جدول المسابقة. وظل الفتح متزيلًا ترتيب المسابقة بعد هذه الخسارة.

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