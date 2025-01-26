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الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القائمة بأعمال سفارة الهند لدى مصر تشيد بالعلاقات التي تربط بين القاهرة ونيودلهي

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أشادت القائم بأعمال سفارة الهند لدى مصر سى شوشما بالعلاقات التي تربط البلدين في كافة المجالات.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها القائم بالأعمال خلال الاحتفال الذى أقامته السفارةمساء اليوم الأحد بمناسبة ذكرى (يوم الجمهورية) بحضور الدكتور عمرو طلعت وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت على العلاقات السياسية الوثيقة التي تجمع بين البلدين ، مشيرة الى تبادلالزيارات رفيعة المستوى ، واتفاقية الشراكة الإستراتيحية ، ما مهد الطريق لتعاون أوثقفي مجالات متعددة.

وأضافت أن هذا التعاون يستمر في الإزدهار ، في ظل التواصل البارز بين البلدين ، فيإطار المنتديات العالمية ، مثل قمة البريكس في روسيا ، وقمة مجموعة العشرين فيالبرازيل.

وأوضحت أن الإجتماع الأخير بين وزير الشئون الخارجية إس. جايشانكار ووزيرالخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، علاوة على مشاورات وزارتي خارجية البلدين فينيودلهي، ساهم في تعزيز التزامنا بالعمل على الارتقاء بالتعاون المشترك لآفاق أرحب.

الهند مصر