ads
الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لوبيز يقود فالنسيا أمام برشلونة في الدوري الإسباني

دييجو لوبيز نوجويرول
دييجو لوبيز نوجويرول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجهاز الفني لفريق فالنسيا عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض المواجهة المرتقبة ضد برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

تشكيلة فالنسيا الأساسية:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: ديميتري فولكييه، سيزار تاريجا، ياريم جاسيوروفسكي، خوسي لويس جايا

خط الوسط: بيبيلو، أندري ألمييدا، لويس ريوخا

خط الهجوم: خافيير غيرا، دييجو لوبيز نوجويرول، هوجو دورو

يأمل فالنسيا بقيادة هذه التشكيلة في تقديم مباراة قوية أمام العملاق الكتالوني برشلونة، في مواجهة تجمع بين التحدي والطموح للحصول على نقاط ثمينة تعزز موقع الفريق في جدول الترتيب. مباراة تحمل الكثير من الإثارة المنتظرة على ملعب كامب نو.

الدوري الإسباني فريق فالنسيا برشلونة الدوري الإسبان جيورجي مامارداشفيلي منافسات الجولة العملاق الكتالوني ملعب كامب نو هوجو دورو