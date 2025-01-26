لوبيز يقود فالنسيا أمام برشلونة في الدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني لفريق فالنسيا عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض المواجهة المرتقبة ضد برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

تشكيلة فالنسيا الأساسية:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: ديميتري فولكييه، سيزار تاريجا، ياريم جاسيوروفسكي، خوسي لويس جايا

خط الوسط: بيبيلو، أندري ألمييدا، لويس ريوخا

خط الهجوم: خافيير غيرا، دييجو لوبيز نوجويرول، هوجو دورو

يأمل فالنسيا بقيادة هذه التشكيلة في تقديم مباراة قوية أمام العملاق الكتالوني برشلونة، في مواجهة تجمع بين التحدي والطموح للحصول على نقاط ثمينة تعزز موقع الفريق في جدول الترتيب. مباراة تحمل الكثير من الإثارة المنتظرة على ملعب كامب نو.