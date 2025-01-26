طلاب الأزهر الوافدين يحتفون بذكرى الإسراء والمعراج في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56، اليوم الأحد، فقرات متنوعة للطلاب الوافدين بمعهد البعوث الإسلامية بنين، تحت إشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر؛ تضمنت الفقرات عروضًا من الإنشاد وإلقاء القصائد الشعرية احتفاء بذكرى الإسراء والمعراج، بجانب تلاوة القرآن الكريم وتقديم فقرات في حب النبي صلى الله عليه وسلم ووصف صفاته النبوية من الصبر والإصرار والعزيمة وتحمل الإيذاء في سبيل نشر رسالة الإسلام في العالمين، لتأتي معجزة الإسراء والمعراج تسرية عنه ودعما إلهيا يعينه على تبليغ الرسالة.

وقدم طلاب معهد البعوث الإسلامية، فقرات متنوعة للوافدين، سلطت الضوء على أهمية تلك الذكرى وقيمتها كنقطة فارقة في تاريخ الإسلام؛ وقد تألق طلاب الأزهر، في عروضهم وقصائدهم التي عكست روح التسامح التي تتسق مع رؤية الأزهر التي يتبناها في تعليم ورعاية الطلاب الوافدين وإعدادهم ليكونوا روادًا في مجتمعاتهم، يعتزون بدينهم ونبيهم واعين بجميع الأحداث الدينية المهمة في تاريخ الإسلام.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.