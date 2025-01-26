ترامب يتوعد كولومبيا بعقوبات مالية وجمركية لرفضها استقبال مهاجرين

الأحد 26/يناير/2025 - 09:36 م

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كولومبيا بفرض رسوم جمركية طارئة بنسبة 25% على أن يزيدها خلال أسبوع، وفرض عقوبات مصرفية ومالية طارئة على البلاد، وذلك بعد رفضها استقبال رحلات ترحيل مهاجرين.

وأشار ترامب في منشور على منصة "تروث" التي يملكها، إلى أن هذه الإجراءات ما هي "إلا البداية"، مشيراً إلى أن رفض البلاد لاستقبال رحلات المهاجرين "يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر".

وشملت الإجراءات التي أعلن ترامب عزمه تنفيذها بشكل فوري، فرض عقوبات مصرفية ومالية طارئة، وفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل البضائع الواردة من كولومبيا، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 50% بعد أسبوع.

كما أشار ترامب إلى أنه سيفرض حظراً على استقبال الكولومبيين، وسيلغي تأشيرات مسؤولي الحكومة الكولومبية، فضلاً عن فرض عقوبات على التأشيرات على جميع أعضاء الحزب الحاكم وأنصار الحكومة الكولومبية، بالإضافة إلى تعزيز عمليات التفتيش الجمركية، وحماية الحدود لجميع المواطنين الكولومبيين والبضائع، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

يأتي غضب ترامب بعدما تم إبلاغه بأن كولومبيا منعت رحلتين لإعادة المهاجرين من الهبوط على أراضيها.