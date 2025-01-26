ads
الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

على ملعبه.. غزل المحلة يخسر من سيراميكا في الدوري

مباراة غزل المحلة
مباراة غزل المحلة ضد سيراميكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة هزيمة من ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما تبادل لاعبو الفريقين الاستحواذ على الكرة، والفاعلية الهجومية على المرمى، لكن دون جدوى لينتهي شوط اللقاء الأول بلا أهداف.

مباراة غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا

وفي الشوط الثاني، استحوذ سيراميكا على الكرة، وسيطر نسبيًا على مجريات اللعب، حتى نجح فخري لاكاي في خطف هدف الفوز في الوقت القاتل، بعدما استلم تمريرة حاسمة من أحمد رمضان بيكهام، ليخسر غزل المحلة على ملعبه وأمام جماهيره.

أبرم غزل المحلة 5 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، هم: عماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز، أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين.

بتلك النتيجة، ارتقى سيراميكا كليوباترا إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز مؤقتًا برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

غزل المحلة سيراميكا سيراميكا كليوباترا مباراة غزل المحلة ضد سيراميكا الدوري الممتاز اخبار غزل المحلة اخبار نادي غزل المحلة شوقي غريب المحلة