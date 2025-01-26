على ملعبه.. غزل المحلة يخسر من سيراميكا في الدوري

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة هزيمة من ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما تبادل لاعبو الفريقين الاستحواذ على الكرة، والفاعلية الهجومية على المرمى، لكن دون جدوى لينتهي شوط اللقاء الأول بلا أهداف.

مباراة غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا

وفي الشوط الثاني، استحوذ سيراميكا على الكرة، وسيطر نسبيًا على مجريات اللعب، حتى نجح فخري لاكاي في خطف هدف الفوز في الوقت القاتل، بعدما استلم تمريرة حاسمة من أحمد رمضان بيكهام، ليخسر غزل المحلة على ملعبه وأمام جماهيره.

أبرم غزل المحلة 5 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، هم: عماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز، أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين.

بتلك النتيجة، ارتقى سيراميكا كليوباترا إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز مؤقتًا برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.