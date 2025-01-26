محافظ دمياط يشهد الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج للعام الهجرى ١٤٤٦ هجرية ، والذى نظمته مديرية الأوقاف عقب صلاة المغرب بمسجد البحر بمدينة دمياط بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة والنائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ و لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتضمن الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتواشيح دينية والصلاة والسلام على رسولنا الكريم سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، وألقى الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف، تحدث خلالها عن ليلة الإسراء والمعراج وأنها معجزة عظيمة تمثل محطة إيمانية خالدة تحمل فى طياتها الكثير من البركات العظيمة و الدروس التى تبرز جزاء الصبر مستشهدًا بقول الله تعالى "سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ"

وقد توجه " محافظ دمياط " بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس و فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف و فضيلة الدكتور أسامة الازهرى وزير الأوقاف وشعب مصر وأبناء محافظة دمياط بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة الشريفة على مصر وأهلها بدوام الخير والأمان والاستقرار .

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه اليوم، الدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، و بيرنارد سولاند نائب مدير التعاون الدولى بالسفارة السويسرية و أحمد رزق مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

