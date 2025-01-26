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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل مارسيليا ونيس في الدوري الفرنسي .. ومحمد عبد المنعم على الدكة

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
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أعلن الجهازان الفنيان لفريقي مارسيليا ونيس عن التشكيل الرسمي الذي سيخوضان به المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

تشكيل مارسيليا:

حراسة المرمى: باولي

خط الدفاع: موريلو، بالردي، براسير

خط الوسط: ميراليس، موسير، رونجير، ريبيو

خط الهجوم: جيرسون، لويس هنريكي، موباي

 

تشكيل نيس:

حراسة المرمى: مارسين بولكا

خط الدفاع: جوناثان كلوس، دانتي، ميلفن بارد، علي العابدي

خط الوسط: هشام بوداوي، بابتيست سانتاماريا، يوسف ندايشيميي

خط الهجوم: إيفان جويساند، غايتان لابورد، محمد علي شو

المباراة تشهد تنافسًا قويًا بين الفريقين، حيث يسعى مارسيليا لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في الترتيب، فيما يأمل نيس في اقتناص النقاط الثلاث لتحسين مركزه في جدول الدوري.

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