نقيب المهندسين يرفض تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين ويؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية

أعرب المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن رفضه واستيائه الشديد من التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تناولت فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

وأكد النبراوي أن هذه التصريحات تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني واعتداءً على السيادة الوطنية للدول العربية.

وقال النبراوي إن القضية الفلسطينية قضية عادلة تتعلق بحقوق أصيلة لشعب تحت الاحتلال، مشدداً على ضرورة عودته إلى أرضه بدلاً من التهجير القسري أو محاولات تصفية القضية بإجراءات تهدد أمن واستقرار المنطقة. وأضاف أن مثل هذه التصريحات تعكس تجاهلاً للقرارات الدولية التي تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم.

وأكد النبراوي دعمه للموقف الرسمي للدولة المصرية، الذي رفض منذ البداية تهجير الفلسطينيين من غزة، وشدد على أهمية تكاتف القوى الوطنية والعربية لمواجهة مثل هذه الأطروحات والعمل على دعم الشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة.

كما دعا النبراوي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء سياساته العدوانية، بدلاً من طرح مقترحات تزيد من تعميق الأزمة وتزعزع استقرار المنطقة.

وختم النبراوي تصريحه بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للعرب، وأن أي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.