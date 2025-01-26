أوقاف شمال سيناء تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

احتفلت إدارة أوقاف بئر العبد بشمال سيناء، بذكرى الإسراء والمعراج من مسجد روضة الشهداء في قرية الروضة وأقيم الاحتفال برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبتوجيهات الدكتور محمود مرزوق مدير عام أوقاف شمال سيناء.

وشارك في الاحتفال الدكتور محمود سلامة مدير إدارة أوقاف بئر العبد، والشيخ شوقي عبد العظيم، كبير المفتشين، والشيخ محمد سلام مطاوع، والشيخ محمد علام، والشيخ مسعد حامد أبو جرير شيخ عموم الطريقة الجريرية الأحمدية.

كما شاركت مديرية أوقاف شمال سيناء في ختام فعاليات المبادرة التي قامت بتنظيمها وحدة السكان بالعريش تحت شعار رئة وردية، بمركز شباب العريش مساء السبت الموافق 2025/1/25م.

جدير بالذكر أن مديرية أوقاف شمال سيناء كانت قد شاركت في جميع لقاءات المبادرة بداية من لقاء تدشين المبادرة بديوان عام محافظة شمال سيناء، فى حضور اللواء عاصم سعدون نائب محافظ شمال سيناء، وفضيلة الشيخ د. محمود مرزوق مدير مديرية الأوقاف بشمال سيناء، والدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.

ثم توالت لقاءات المبادرة بمشاركة السادة العلماء من مديرية أوقاف شمال سيناء: فضيلة الشيخ حسين البنديرى مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بمديرية أوقاف شمال سيناء، وفضيلة الشيخ الشحات مجاهد كبير مفتشى المتابعة بمديرية أوقاف شمال سيناء، حيث عقدت لقاءات المبادرة فى (مقر مديرية التضامن الاجتماعي- مجلس مدينة العريش- مركز شباب السلام بالضاحية- مركز شباب العريش).

وجاءت مشاركة مديرية أوقاف شمال سيناء فى جميع لقاءات المبادرة بالتعاون مع وحدة السكان بالعريش، حرصاً من المديرية على المشاركة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني التى تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التعاون والتفاعل الإيجابي بين الأفراد والمجتمعات، كما أنها تعد وسيلة قوية لتعزيز التغيير الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

جاءت مشاركة مديرية أوقاف شمال سيناء فى تنفيذ لقاءات المبادرة تحت رعاية معالى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وتوجيه فضيلة الشيخ د. محمود مرزوق مدير مديرية الأوقاف بشمال سيناء.