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الأحد 26 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل لاتسيو وفيورنتينا لمواجهتهما المرتقبة في الدوري الإيطالي

فريق لاتسيو
فريق لاتسيو
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أعلن الجهازان الفنيان لفريقي لاتسيو وفيورنتينا، التشكيل الرسمي الذي سيخوضان به مباراة اليوم ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

تشكيلة فيورنتينا:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: دودو، بونجراسيتش، رانييري 

خط الوسط: ماندراجورا، بيلتران، جودموندسون

خط الهجوم: كين، جوسينس، أدلي، فولورونشو

تشكيلة لاتسيو:

حراسة المرمى: بروفيديل

خط الدفاع: بيليغريني، رومانيولي، جيلا، ماروسيتش

خط الوسط: ديلي بشيرو، جويندوزي، إيساكن، زاكاني

خط الهجوم: كاستيلانوس، ديا

المباراة تعد اختبارًا مهمًا للفريقين في مشوارهما بالدوري الإيطالي، حيث يتطلع كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز مركزه في جدول الترتيب. الجماهير تترقب أداءً قويًا من الفريقين في هذا اللقاء المثير.

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